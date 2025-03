Diogo Amaral tem por hábito divertir os seguidores da sua conta de Instagram, com partidas hilariantes à sua 'Célia', momentos com os filhos ou troca de mensagens com fãs.

Nesta quinta-feira, 27 de março, foi a vez de mostrar um utensílio de cozinha peculiar.

Depois de ter 'delirado' com um cortador de maçã, agora experimentou um de ananás.

"A verdade que faltava sobre o ananás. Não é preciso agradecer, temos de ser umas para as outras", lê-se na legenda.

Ora veja.