Rita Pereira resolveu esta quinta-feira lembrar uma das suas passagens pelo Festival de Cinema de Cannes, que está agora a decorrer. A atriz esteve no evento em 2016 e 2018, tendo a sua última aparição ficado na história por lhe ter valido uma das suas "fotos mais épicas de sempre".

"Foi no Festival de cinema de Cannes em 2018, na red carpet, vestida pela Micaela Oliveira, com um pink dress de sonho", lembra a atriz portuguesa, que deslumbrou com um vestido de princesa a que ninguém ficou indiferente.

"Depois da red carpet, no caminho do festival para o carro, fui parada dezenas de vezes, por pessoas que não faziam ideia quem eu era, mas queriam tirar uma foto. Estive mais de 1 hora a tirar fotos. Lembro-me de uma menina de quatro anos perguntar se eu era uma princesa da Disney. Naquele dia, senti que era", conta, reavivando as memórias deste dia inesquecível.

Por fim, Rita partilhou ainda uma outra curiosidade sobre este dia: "Estava grávida de quatro semanas e não fazia ideia", revela o rosto das novelas da TVI, que meses depois, em dezembro de 2018, foi mãe pela primeira vez do pequeno Lonô.

