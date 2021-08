A princesa Leonor de Espanha já se encontra no País de Gales pronta para iniciar o primeiro ano letivo na UWC Atlantic College e muito em breve (talvez em poucas horas) terá junto de si outro rosto da realeza europeia. A princesa Alexia, filha dos reis Maxima e Guilherme da Holanda, está a caminho da instituição.

Neste dia marcado pela despedida de Alexia, a casa real holandesa não deixou de assinalar o 'adeus' nas redes sociais, tendo publicado uma fotografia da jovem vestida com roupas descontraídas, pronta para abandonar o país natal.

"A princesa Alexia está de partida para o United World College of the Atlantic (UWC Atlantic College), em Llantwit Major, no País de Gales", referiu a casa real na legenda.

Vale referir que Alexia, de 16 anos, é a filha do meio dos reis da Holanda, que são ainda pais de Amália, de 17 anos, e de Ariana, de 14.

Leia Também: Os recantos da UWC Atlantic College, a nova escola da princesa Leonor