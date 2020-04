Carolina Deslandes foi escolhida pelo Boticário para ser o rosto da campanha para o Dia da Mãe da marca. Num campanha em que o amor era palavra de ordem, a cantora fez-se acompanhar pelos seus três filhos: Santiago, Benjamim e Guilherme.

Porém, pelo facto de as lojas se encontrarem ainda encerradas devido ao Estado de Emergência relacionado com a pandemia de COVID-19, a fotografia protagonizada pela família Deslandes não vai estar nas montras como planeado. Ainda assim, esta fez questão de a divulgar nas suas redes sociais.

"Este ar de 'não se metam com a minha mãe' dá cabo de mim. Esta era a campanha que ia estar nas montras das lojas do Boticário, mas infelizmente isso não aconteceu. (...) Eu sou suspeita, mas estou apaixonada por esta campanha", declarou a mamã babada na legenda do amoroso registo.

Ora veja:

Leia Também: Cláudia Vieira sobre Telescola da filha: "Não tem sido fácil"