Mantendo o seu estilo e design escandinavo, a JYSK, lançou a sua nova coleção outdoor, a “Honest”, de olhos postos no verão, a refletir o espírito livre da vida boémia e a convidar a que construamos refúgios acolhedores. A nova gama oferece uma variedade de mobiliário de jardim, complementada por plantas e vegetação artificiais, iluminação ambiente e vasos.

A coleção “Honest” inspira-se em dois universos: “Honest Nomade” e “Honest Drylands”, ambos a misturarem influências de diferentes regiões do mundo. A paleta de tons é neutra, os materiais são naturais, com destaque para a madeira e a corda.

Na linha “Honest Nomade”, destaque para as peças Jungledal, Bork e Stovner para quem procura um toque descontraído e ao mesmo tempo sofisticado; o conjunto Fjand é marcado pela sua estética forte, mas equilibrada. O novo conjunto de lounge Damfenner, com os seus detalhes entrançados, é a peça-chave para criar um padrão intemporal e apelativo.

Estamos a oferecer 5 conjuntos de peças de design escandinavo para o verão JYSK

A linha “Honest Drylands” é caracterizada por um estilo mais moderno e minimalista, com foco em designs sofisticados e funcionais. Neste âmbito, refira-se o conjunto de lounge Teglum e o baloiço Lysnet para relaxar, enquanto as cadeiras empilháveis Instruo oferecem uma solução prática para refeições ao ar livre.

Para complementar a coleção, destacam-se acessórios, como candeeiros de exterior e lanternas, com linhas simples e uma paleta de cores suaves.

A JYSK Portugal abriu a sua primeira loja em 2016, e conta atualmente com 32 em todo o território nacional.

