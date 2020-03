"Estou desde ontem às voltas com o que se passa nos nossos lares. dei por mim a pensar que não podia ficar calada sem dizer que afinal temos de agradecer também aqueles que estão nos lares, a trabalhar, a dar o seu melhor", foi desta forma que Fátima Lopes deu início a um vídeo onde presta uma sentida homenagem a todos os profissionais que trabalham nos lares portugueses e que se têm deparado nas últimas semanas com enormes dificuldades devido à pandemia do novo coronavírus.

"Tenho falado com alguns diretos de lares e apercebo-me que a situação é muitíssimo delicada a vários níveis, nomeadamente já na força anímica destes profissionais que continuam a cuidar dos nossos", lamenta a estrela das tardes da TVI, que perante as dificuldades que vivem estes profissionais resolveu lançar um apelo feito em jeito de desafio aos portugueses.

"Lanço aqui um desafio: juntos por quem cuida. Estas pessoas também merecem receber o nosso agradecimento, perceber que nós lhes estamos gratos, receber o nosso abraço à distancia. Faça da forma que entender, aquilo que entender, mas mostre a sua gratidão a estas pessoas", pede Fátima aos cidadãos portugueses.

Veja aqui o vídeo completo.

