O programa 'Terra Nossa' transmitido este sábado, 15 de junho, ficou marcado por um momento de grande emoção. No final do espetáculo ao vivo, ao contrário do que costuma acontecer, César Mourão não cantou uma música dedicada a 'terra em questão', que neste caso seria Espinho, mas sim ao seu amigo, Ricardo Peres, que morreu nessa semana de gravações.

"Fundou comigo o meu grupo Commedia a La Carte, atuamos muitas vezes aqui em Espinho e deixou-nos esta semana", notou o humorista.

"Se não fosse pela ajuda dele e pelos exemplos que me foi dando, provavelmente não estaria onde estou hoje", completou César, visivelmente emocionado.

Veja o momento de seguida:

Recorde-se que Ricardo Peres morreu no passado dia 20 de abril, aos 49 anos, após uma batalha contra um cancro no pulmão e nos ossos.

Leia Também: "Isto aconteceu". O momento insólito de César Mourão no 'Terra Nossa'