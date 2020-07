Esta terça-feira, dia 30 de junho, Ana Obregón despediu-se do filho, Álex Lequio, que morreu a 13 de maio. O funeral realizou-se agora, quase dois meses depois, para que a atriz e apresentadora conseguisse dar ao filho o melhor tributo possível.

Um dia depois da emocionante cerimónia, que contou com a presença de diversas figuras públicas, Ana Obregón usou as redes sociais para dedicar um texto emotivo ao seu menino e a todos os que têm estado ao seu lado nesta fase difícil.

"Em nome do 'Gladiador que sorriu para o cancro', obrigada de coração por todas as milhares de mensagens de amor e coragem feitas através das redes em toda a Espanha. Obrigada também à comunicação social por nos apoiar ontem e pelo respeito que tiveram nos últimos anos, agora imploro que respeitem a dor de uma mãe que perdeu o filho para que consiga viver o luto na minha intimidade com a minha família", começa por escrever, juntando às suas palavras duas imagens captadas no funeral de Álex.

"Ontem não foi uma despedida. Álex viverá para sempre nos corações mutilados da família que o ama", completou.

Recorde-se que Álex Lequio morreu na sequência de um cancro que lhe foi diagnosticado em 2018.

