Tânia Ribas de Oliveira decidiu sair - embora que temporariamente - do lugar de assistente em público das aulas de judo do filho e passar à 'ação'. O momento foi destacado pela apresentadora do programa 'A Nossa Tarde', da RTP, nas respetivas redes sociais.

"Aqui fica uma fotografia para quem achava que eu ontem só assisti à aula aberta de judo do Tomás", descreve a apresentadora.

"Não, não. Ali estive no tatami a dar tudo o que tinha: gargalhadas com fartura!", completa.

Recorde-se que Tânia Ribas é mãe de Tomás, de 10 anos, e de Pedro, de oito. Os dois nasceram do seu casamento com João Cardoso.

Leia Também: "Sou sempre a mesma chorona. Tenho coração derretido"