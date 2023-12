Tânia Ribas de Oliveira viveu um momento especial. Como mãe 'babada' que é, não perdeu a festa de Natal da escola do filho mais novo, Pedro, e ficou 'derretida'.

Na sua página de Instagram, a apresentadora publicou um vídeo gravado no final da apresentação do pequeno Pedro e mostrou-se muito feliz por este momento.

"Sou sempre a mesma chorona, não há nada a fazer. Hoje foi o dia da festa de Natal do Pedro. Um filho sobe a um palco perante uma plateia e o nosso coração enche-se de orgulho", começou por escrever na legenda do vídeo.

"Sabemos sempre que a ternura defende todas as crianças, que chegando ou não ao microfone para dizerem as suas falas, tudo é parte do espetáculo e tudo é aplaudido. Mas choro sempre pela fragilidade e força simultâneas que residem de mãos dadas no coração de cada um. 'Mãe, fiquei tão feliz quando vos vi'. E eu vi a sua felicidade quando nos encontrou na plateia, os olhos mais abertos e os gestos mais marcados", partilhou.

"Prioridades: estar presente nos dias importantes. Fundamental: eles saberem-nos com eles todos os dias. Tenho o coração derretido. O meu Pedrinho, 8 anos de tantas alegrias. Amo-te, de amor profundo, meu amor gigante e arrebatador. Estamos sempre aqui", rematou.

De recordar que Tânia Ribas de Oliveira e o marido, João Cardoso, são também pais de Tomás, o filho mais velho do casal.

