O desaparecimento e morte de Amélie não deixou os portugueses indiferentes, incluindo figuras públicas que fizeram publicações onde falaram sobre a saúde mental.

Entre as publicações que se 'espalharam' pelas redes sociais, destacam-se também as palavras de Júlia Pinheiro.

Ao falar da jovem que morreu aos 16 anos, começou por dizer: "Quando uma mãe/família sofre, sofrem todas as mães/famílias também. Desconheço os contornos e os detalhes da história de Amélie. Mas as 'Amélies' que têm passado pelo sofá Júlia – cada uma com a sua mensagem de dor porque não há vidas iguais – empurram-me de novo para um grito de alerta".

"A depressão não é um estado de espírito. É uma doença séria, grave. A OMS considera que a depressão é a doença mais incapacitante do mundo. É esta a doença que, segundo um estudo publicado há dias pelo Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP), tem vindo a aumentar com o agravamento da pandemia. É sobre esta doença, na verdade, mais incapacitante do que muitas doenças físicas, que ainda temos muito que falar, desmistificar, tratar, perceber. Evitar", destacou de seguida.

"Quando uma mãe/família sofre, sofrem todas as mães/famílias também. Força para esta família cuja dor é inimaginável", terminou, deixando uma palavra à família da jovem.

--

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos autodestrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades.



SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545 (Número gratuito)

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159



SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535

Leia Também: "Não era o desfecho que queríamos. Muita força"