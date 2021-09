"Querido avô, hoje lembro-me de ti com muitas saudades, mas também sentindo alegria e gratidão no coração por te ter conhecido e convivido contigo", é desta forma que Bianca Lea, neta de Roberto Leal, dá início a uma emotiva partilha onde homenageia o icónico músico português.

"Sinto muito a tua falta, todos sentimos, mas as nossas manhãs de praia confortam-me e os teus ensinamentos guiam-me confiante no meu caminho", pode ler-se na publicação.

Roberto Leal morreu a 15 de setembro de 2019, vítima de doença prolongada.

"O meu avô foi um homem muito especial. Ele deixou boas recordações na vida de todas as pessoas que o conheceram. Bom amigo, bom companheiro, um guerreiro, um homem com caráter e com uma bondade sem limites", realça ainda Bianca.

"Aprendi muito com ele e cresci com os seus conselhos e a sua experiência de vida. Tudo o que ele conquistou foi fruto do seu trabalho e da sua dedicação. O seu caminho foi feito de bons e maus momentos, mas ele sempre demonstrou gratidão e felicidade, até ao seu último dia, por tudo o que teve a oportunidade de viver. Roberto Leal, meu avô, meu amigo, meu companheiro, meu lar. Eu amo-te muito, avô. Saudades", termina.

A mensagem de Bianca foi mais tarde partilhada numa página de Facebook com o nome do músico, que é agora dedicada aos fãs e admiradores do seu trabalho.

