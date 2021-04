Já há data de estreia e foi revelado o tão aguardado vídeo de apresentação do novo programa de Bruno Nogueira na SIC. As grandes revelações foram partilhadas nas redes sociais do canal e mais tarde no Instagram de Jessica Athayde, uma das atriz que faz parte do elenco de 'Princípio, Meio e Fim'.

"Uma ideia. Um jantar. Uma história surpreendente. Estreia domingo, dia 11", anuncia a SIC.

Rita Cabaço, Albano Jerónimo e Nuno Lopes são outros dos atores que vão juntar-se a Jessica Athayde no elenco do formato.

No que toca à criação dos textos de 'Princípio, Meio e Fim', Bruno Nogueira conta com a ajuda de Nuno Markl e Filipe Melo.

"Está a acontecer. Está quase, quase, quase. Expectativas?", escreveu Athayde ao partilhar as primeiras imagens do projeto.

