'Noite de Cristina', programa exibido este sábado, foi para a apresentadora da TVI uma emissão "inacreditável" e única, mas parece que nem todos estão de acordo de que este tenha sido um programa memorável pelos melhor motivos.

João Manzarra usou na manhã de domingo as suas redes sociais para deixar uma crítica ao que aconteceu em direto no programa apresentado pela apresentadora. O apresentador não gostou de ver ovelhas presas em estúdio para recriar o estábulo do presépio e muito menos de ver uma vaca entrar no estúdio.

"Este cavalo é meu vizinho. Este cavalo tem a sua vida. Este cavalo não tem de ir a estúdio. Essa é a minha vida. (Rima pobre, como alguns momentos)", lamenta o apresentador, que recebeu na sua publicação diversos elogios de fãs que se identificam com a sua opinião.

"Oportuno como nunca, Manzarra! Vergonha alheia do que se passou ontem... é isto que vende em Portugal?", aponta um fã. "Ai a TVI... João", escreve outro.

Eis abaixo a publicação completa:

Leia Também: Cristina ficou sem auricular, correu "riscos"... e até fugiu de uma vaca