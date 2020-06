O dia de segunda-feira ficou para Cláudia Vieira marcado por uma visita ao hospital. A atriz levou a bebé Caetana à sua consulta dos seis meses.

"A consulta dos seis meses da Caetana com alguns dias de atraso, pois tudo o que não apetece é levarmos os nossos pequenos para hospitais, mas fiquei agradavelmente surpreendida com todo o cuidado e segurança", começa por contar a mamã babada, que não poderia ter ficado mais feliz com o resultado desta visita ao pediatra.

"A garota cresce lindamente e já marca 6 quilinhos e meio na balança, nada como os vermos a crescer saudáveis. Agora só daqui a seis meses é que voltamos a ter vacinas", completou.

Por fim, o registo desta visita ao hospital. Ora veja:

