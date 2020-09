Nuno Santos acompanhou de perto aquele que foi o dia de estreia do novo programa de Cristina Ferreira na TVI - 'Dia de Cristina'. O diretor-geral da estação esteve presente no momento em que o formato saiu do ar e falou aos jornalistas sobre esta grande aposta.

"Acho que o dia de hoje marca o princípio de alguma coisa", começa por dizer.

Nuno Santos não tem dúvidas de que este programa faz parte de um plano que começou a ser preparado há já algum tempo, mas é com toda a convicção que destaca Cristina como o principal rosto da mudança na TVI.

"É verdade que nós começamos há uns meses, mas a chegada da Cristina e a chegada da Cristina à antena é o princípio de alguma coisa", reforça.

