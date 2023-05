"Tudo envolve comida, não sei a quem sai", reagiu Maria Cerqueira Gomes ao receber a carta que o filho, João, de apenas cinco anos, lhe escreveu a propósito do Dia da Mãe.

"A minha mãe… Faz camarão com massa para o jantar. Ela é muito linda e eu gosto muito dela. É a mãe que faz o lanche do colégio e às vezes põe um chocolate. Eu gosto muito da mãe, porque ela faz muitas coisas comigo", pode ler-se na mensagem que o menino ditou para que as professoras escrevessem.

João, recorde-se, nasce fruto da relação de Maria Cerqueira Gomes com António Miguel Cardoso. A apresentadora é ainda mãe de Francisca, de 20 anos, resultado da união com Gonçalo Gomes.



© Reprodução Instagram/ Maria Cerqueira Gomes

