Não é segredo para ninguém que William e Harry tiveram uma zanga este ano que fez com que ficassem de costas voltadas. Contudo, parece que os problemas entre os príncipes foram finalmente resolvidos. Prova disto foi o conteúdo de uma carta escrita pelo duque de Cambridge no qual falou do contributo que Harry deu à associação The Diana Award, criada pela princesa Diana para lutar contra o bullying.

"Estou a escrever para demonstrar o meu apoio e agradecer a toda a equipa, voluntários e apoiantes da The Diana Award. O meu irmão e eu apreciamos muito tudo o que fazem para adotar, desenvolver e apoiar os mais jovens, particularmente neste momento de incerteza", lê-se na referida carta.

Importa notar que os desentendimentos que surgiram se deveram às mulheres dos irmãos, Kate Middleton e Meghan Markle.

