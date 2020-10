Diogo Piçarra completa esta segunda-feira, dia 19 de outubro, 30 anos de vida. Uma data particularmente especial para o cantor, que pela primeira vez celebra o aniversário com a filha - a pequena Penélope, de sete meses.

Como forma de assinalar este marco importante, a namorada do artista - Melanie Jordão - usou a sua conta oficial de Instagram para escrever em nome da filha uma carta dedicada ao pai Piçarra.

"Este é o meu pai: tem uns olhos cor de mel muito bonitos, e que brilham muito quando olham para mim. Tem um cabelo assim meio fraquinho, mas mesmo assim vai todas as semanas ao barbeiro e volta sempre igual. Tem um sorriso que ilumina. Tem o corpo com muitos desenhos, e ao contrário do que já disseram, enche-me de orgulho saber que pintou o corpo com a história que quis", começa por ler-se na publicação que emocionou os seguidores e, claro, o papá babado.

"Tem umas mãos fortes que eu sei que me vão guiar pela vida fora. Tem a voz mais bonita que já ouvi e pelo que a minha mãe me disse a voz dele já tocou muitos corações e vidas para além da minha. Tem um coração bondoso, que ensina a amar e a perdoar. E agora tem-me a mim para o resto da vida. Obrigada universo pela oportunidade de ter um pai assim. Parabéns, Amo-te muito", termina.

Diogo Piçarra respondeu a esta bonita declaração com vários emojis a chorar copiosamente.

