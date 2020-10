A semana de Diogo Piçarra começa com a celebração de uma data especial. O cantor e o irmão gémeo, André, completa 30 anos, como o artista fez questão de destacar na sua página de Instagram.

Diogo partilhou com os fãs uma rara fotografia em que aparece ao lado do irmão, imagem que chegou acompanhada de uma carinhosa legenda.

"30 anos de muita cumplicidade e irmandade impossível de descrever. És o meu único melhor amigo que me conhece e apoia incondicionalmente. Para além disso, para trintões não estamos nada mal! Parabéns a nós, meu irmão", escreveu.

Por sua vez, André Piçarra partilhou na rede social a mesma fotografia e disse: "Ser gémeo ou ser irmão devia ser uma dádiva para qualquer humano.Um amor único, um privilégio nascer e ter a companhia de alguém que é do mesmo sangue e que está ali para o que der e vier. O verdadeiro sentido da expressão 'amor de irmão' é tão forte, inexplicável e único que não pode haver nada no mundo que possa desfazer ou destruir qualquer laço que se cria ao longo do tempo. Nos, nascemos com tão poucos minutos de diferença, que conseguimos ser tão iguais mas ao mesmo tempo tão diferentes. Mas isso pouco ou nada importa.

Há 30 anos que partilhamos momentos, em busca de conquistas, vivendo alegrias e tristezas, batalhando lado a lado, ajudando-nos mutuamente. E só assim faz sentido ser.Meu irmão, meu amigo, meu companheiro, hoje comemoramos uma data especial. Chegamos a este número redondo, a casinha dos 30, que nada mudará aquilo que nós somos e criamos. Com a mesma união, cumplicidade e amor que nos fez chegar até ao presente. Ontem, hoje e para sempre. Parabéns a nós, meu irmão".

