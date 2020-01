Susan Sarandon, atriz vencedora de um Oscar e Embaixadora da Boa Vontade da UNICEF, vai dar a cara pela Fairmont Hotels & Resorts.

Neste novo papel, Susan Sarandon irá estrelar na campanha de marca global que irá retratar o poder transformador das viagens, fazendo a ligação da história da Fairmont e os majestosos hotéis às sensibilidades modernas e aos sonhos de uma nova geração de viajantes. Espera-se que a campanha seja revelada nos principais mercados do mundo na primavera de 2020.

Vários hotéis Fairmont, como Fairmont San Francisco, The Plaza, em Nova Iorque, The Savoy, em Londres, e Fairmont Royal York, em Toronto, também conquistaram impressionantes créditos cinematográficos, ao servirem de cenário para vários filmes, como, por exemplo, "Ocean's 8", "The Post", "The Great Gatsby", "Sozinho em Casa 2", "50 Sombras de Grey" e "Notting Hill".

E também no pequeno ecrã. Na série "Suits", a personagem Rachel Zane, interpretada por Meghan Markle, tem o seu casamento no The Plaza, em Nova Iorque, embora as cenas tenham sido filmadas no Fairmont Royal York, em Toronto.

A própria Susan Sarandon já apareceu em vários filmes gravados em hotéis Fairmont.