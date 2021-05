Angélica Jordão deixou os seguidores da sua conta de Instagram emocionados com uma fotografia que partilhou, na qual aparece ao pé do caixão da filha, que morreu às 23 semanas e 20 dias de gestação.

"É cada vez mais difícil esconder e lidar com esta dor. Sinto que está a tomar conta do meu corpo, do meu jeito de ver a vida e a dos outros, sinto tanto a tua falta meu amor, que posso até ouvir meu coração chorar", começa por dizer.

"Hoje não posso olhar me no espelho porque sei que tu minha lua não estás lá, quando vejo outras grávidas abaixo a cabeça porque essa era eu há duas semanas atrás!", confessa.

"Odeio quando as pessoas me dizem ainda estás nova poderás ter outros, quando eras tu que eu queria e sentia! Eras tu que eu queria! Quando tive a necessidade de acordar de madrugada para bombear o leite que deveria ser teu, saber que as pessoas estão a ser fortes por mim, saber que o teu pai está a conter as lágrimas para ser forte por mim", conta.

"Hoje consegui ter a minha paz e foste com Deus, espero que sim que ele exista e te guarde com carinho. Lua, tu foste a minha maior aventura. A minha melhor amiga e o meu verdadeiro amor. Obrigada por me deixares ser tua mãe. Hoje, finalmente tiveste o teu descanso. E para sempre estarás nos nossos corações. Amo-te muito muito muito minha Lua", terminou.

