A participação do príncipe Harry no programa de James Corden continua a dar que falar. Várias revelações acerca da sua vida foram feitas neste contexto, incluindo a alcunha carinhosa com que a companheira, Meghan Markle, o trata.

Tal aconteceu quando James levou Harry a fazer um passeio por Los Angeles tendo os dois parado e visitado a mansão onde foi gravada a série 'The Fresh Prince of Bel-Air'.

Depois de Harry ter visto a casa, Corden fez uma videochamada com Meghan de forma a convencê-la (numa brincadeira) a fazer uma proposta de compra.

"Acho que já nos mudamos o suficiente. Haz, como vai o passeio por Los Angeles", questionou Markle ao marido, revelando assim a dita alcunha - Haz.

"Haz? Não sabia que agora te tratávamos por Haz", disse James. "Não, bem, não és a minha mulher", respondeu o príncipe.

