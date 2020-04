Esta segunda-feira, Sofia Arruda e o marido, David Amaro, divertiram-se com uma dinâmica diferente com o filho, Xavier, de oito meses. O casal decidiu fazer a primeira tela do bebé com tintas comestíveis e parece que o menino adorou a atividade.

"Íamos com a ilusão de guardar a primeira pintura do nosso filho mas acho que ele adorou a brincadeira e praticamente lanchou as 'tintas' todas", contou a atriz na legenda de uma sequência de fotos em que mostra o momento.

Por fim, deixou ainda a receita das tintas, frisando que foi tudo feito "a olho": "Farinha + mirtilos esmagados (vermelho ou algo parecido), farinha + salsa esmagada (verde), farinha + papaia (laranja) e farinha + puré de maçã cozida que sobrou do almoço (amarelo)".

