Carolina Patrocínio voltou à redação da SIC esta quarta-feira, dia 3, tal como a própria fez notar na sua conta oficial de Instagram

"80 dias depois...", escreve a apresentadora na legenda de uma imagem do exterior das instalações do canal. Uma imagem, que aparentemente marca o seu regresso ao trabalho.

Resta agora saber se o programa 'Fama Show' voltará a ser feito em estúdio ou continuará, como até aqui, a ser feito a partir de casa das apresentadoras.

Importa lembrar que no caso de Carolina Patrocínio, a sua ausência prendeu-se com o facto de ter estado em casa de quarentena e com o facto de ter sido mãe pela quarta vez muito recentemente.

Leia Também: Família de Carolina Patrocínio é capa da nova revista CRISTINA