A produção de 'Star Trek: Picard' está neste interrompida devido ao facto de 50 membros da equipa terem testado positivo à Covid-19.

Fontes contaram ao Hollywood Reporter que a produção foi interrompida esta segunda-feira, depois da pausa por causa do feriado do Ano Novo.

O número elevado de positivos chega na sequência do aumento geral de casos devido à variante Omicron, que tem afetado a indústria do cinema e televisão, entre outras, como relata o New York Post.

A imprensa internacional indica ainda que a série 'Star Trek: Picard' é composta por uma equipa de mais de 450 pessoas, e tanto técnicos como atores tiveram resultado positivo no teste à Covid-19.

As gravações "devem ser retomadas no início da próxima semana", mas ainda não é certo.

