50 Cent defendeu a sua decisão em falar publicamente sobre Sean 'Diddy' Combs e as suas festas ao longo dos "últimos 10 anos"

Em declarações à revista People, o rapper, de 49 anos, lamentou o facto de ninguém ter dado ouvidos ao que dizia sobre 'Diddy', de 54 anos.

"Agora está a tornar-se cada vez mais real com as notícias, mas tirando isso, eu sempre defendi que era a minha perspetiva, porque sempre me mantive distante dessas coisas, não era o meu estilo", afirma.

Recorde-se que 50 Cent anunciou em setembro que está a produzir um documentário para a Netflix sobre o caso, o qual será intitulado: 'Diddy Do It?'. 50 Cent, cujo nome real é Curtis Jackson, informou ainda que as receitas do documentário irão reverter a favor das alegadas vítimas

Vale notar que Diddy encontra-se detido no Centro Metropolitano de Nova Iorque acusado de extorsão, tráfico sexual, fraude, coação e apoio a redes de prostituição.

Leia Também: Um mês após a prisão de Diddy, Justin Bieber reaparece no Instagram