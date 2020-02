Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes receberam esta quinta-feira, dia 6, no programa 'Você na TV', da TVI, o casal Paulo Fernandes e Lara Afonso. O radialista e a apresentadora de televisão recordaram a bonita história de amor que os une e a difícil batalha que travaram para conseguirem concretizar o desejo de serem pais.

Depois de várias tentativas, o casal procurou ajuda de médicos especializados e ficou a saber que era um problema de saúde de Lara o que estava a dificultar o processo.

“A dada atura eu tive uma conversa com o Paulo: ‘Isto está a ser tão difícil, o problema é meu, eu não quero que tu deixes de ser pai por causa disto. Portanto, vai ser feliz’. Eu disse-lhe isto”, lembra a apresentadora, que recebeu por parte do marido uma resposta que a tranquilizou.

“Tem juízo”, disse Paulo, que assumiu o problema como sendo seu também. “A dificuldade é sempre dos dois”, garante.

Seguiram-se as primeiras tentativas com fertilização in vitro, sendo que nas primeiras três a gestação acabou por ser interrompida.

“Quatro anos a tentar, está tudo a corre muito bem, e de repente chegamos lá e o coração [do bebé] não está a bater”, lamenta Paulo Fernandes, recordando o momento em que souberam que a primeira fertilização in vitro não tinha resultado.

“Ouvimos uma vez o coração e na semana a seguir já não estava lá”, conta Lara.

À quarta fertilização o casal conseguiu finalmente respirar de alívio, estava a bebe Vitória a caminho. À primeira filha do casal seguiu-se a pequena Carolina, esta resultado de uma gestação que, para espanto dos pais, foi conseguida sem recurso a tratamentos médicos.

