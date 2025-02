Millie Bobby Brown está de parabéns nesta quarta-feira, 19 de fevereiro, dia em que completa 21 anos de idade.

A atriz, mais conhecida por interpretar a personagem Eleven em 'Stranger Things', começou a sua carreira ainda em criança, tendo tido o seu primeiro papel na série 'Era Uma Vez no País das Maravilhas', baseado na obra 'Alice no País das Maravilhas', de Lewis Carroll.

No final do ano passado, Millie Bobby Brown casou-se com Jake Bongiovi, numa cerimónia de sonho em Itália.

