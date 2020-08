Será caso para dizer: missão cumprida! Depois de três semanas à frente do programa das manhãs da TVI, 'Você na TV', eis que Maria Botelho Moniz entra agora de férias para o merecido descanso. Contudo, houve quem não entendesse isto quando a apresentadora abordou o assunto nas redes sociais.

Numa publicação onde revelava que agora "ia descansar um bocadinho", uma seguidora comentou: "Parece mentira, trabalham 2 semanas precisam logo de férias, mas que mentalidade é essa?".

Não ficando indiferente ao comentário, Maria respondeu: "Não tenho férias há um ano e meio. Beijo".

Importa notar que antes do 'Você na TV', esta também esteve à frente do 'Extra', do 'Big Brother' e no 'Passadeira Vermelha', quando ainda se encontrava na SIC.

Leia Também: Depois de apresentar o 'Você na TV', Maria Botelho Moniz vai de férias