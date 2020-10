Aos 38 anos de idade, Grazi Massafera continua a ser considerada uma das mulheres mais belas do Brasil. Este estatuto foi atingido há mais de uma década quanto a artista conheceu a fama. Recordando o passado, a celebridade partilhou uma fotografia antiga.

Conforme destaca a imprensa brasileira, nomeadamente a Revista Quem, comparando este retrato com uma imagem atual é possível ver as diferenças no rosto de Grazi.

Isto porque a atriz fez, há alguns meses, uma intervenção estética, neste caso uma harmonização facial. Para além disso, Massafera fez um outro tratamento para manter o rosto 'triangular', ou seja, com as maçãs do rosto evidenciadas e os olhos definidos.

[A atriz há 15 anos e agora]© Instagram/Grazi Massafera

