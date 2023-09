Esta sexta-feira, dia 8 de setembro, assinalou-se o primeiro ano da morte da rainha Isabel II, que perdeu a vida no ano em que completou 70 anos de reinado.

Ao longo das várias décadas de reinado, muitas foram as fotografias tiradas à soberana, mas sabe como era a mãe do rei Carlos III quando era conhecida apenas como a princesa Isabel, antes de subir ao trono?

Nasceu em 1926 e não se esperava que viesse a reinar, uma vez que era filha do duque de Iorque. No entanto, com a abdicação do tio - que não tinha descendência - e a consequente subida ao trono do pai, George VI, Isabel II tomou o primeiro lugar na linha da sucessão ao trono, que viria a ocupar em 1952.

Na galeria veja 10 fotografias da rainha Isabel II quando era criança.

