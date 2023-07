Elegância é a palavra que caracteriza as novas fotografias oficiais dos reis da Bélgica partilhadas na manhã desta quarta-feira, dia 12 de julho.

Philippe e Mathilde comemoram uma década de reinado no próximo dia 21, motivo pelo qual a Casa Real já começou a publicar as fotografias alusivas a esta data especial.

"Novos retratos do rei e da rainha numa altura em que se aproximam as comemorações dos 10 anos de reinado", refere a legenda das fotografias nas quais o soberano aparece de farda militar, com faixa, e a mulher com um elegante vestido magenta, com transparências na zona dos braços.

Já em outras fotografias partilhadas ao final desta manhã, Philippe veste um fato azul escuro com gravata azul clara e Mathilde posa com um vestido branco de manga francesa e comprimento abaixo do joelho.

De recordar que o casal tem quatro filhos em comum, Elisabeth, a princesa herdeira, de 21 anos, os príncipes Gabriel, de 19, e Emmanuel, de 17, e a princesa Eléonor, de 15 anos.