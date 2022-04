Meghan Markle tem deslumbrado com os visuais que escolheu para os Invictus Games, um evento criado pelo príncipe Harry que pretende homenagear os veteranos de guerra e que este ano encontra-se a decorrer na Holanda.

No domingo de Páscoa, 17 de abril, a duquesa de Sussex deslumbrou tudo e todos com um vestido curto de mangas compridas, com motivos no peito. A mulher do príncipe Harry combinou a peça com uns stilletos e uma clutch preta.

Outros pormenores que se destacaram foram os lábios vermelhos e ainda os óculos de sol, uma das suas imagens de marca.

