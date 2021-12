Vanessa Martins voltou a subir ao palco da Altice Arena no papel de tradutora nos quatro concertos do violinista holandês André Rieu. Uma experiência que, uma vez mais, a deixou de coração cheio.

No rescaldo do último espetáculo, a apresentadora partilhou nas suas redes sociais várias fotografias da noite, mostrando-se deslumbrante com um longo vestido vermelho.

Uma peça da Etxart Panno que combinou com joias douradas da assinatura de Carolina Curado. Veja o look na galeria.

