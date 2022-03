A semana vai a meio e Cristina Ferreira decidiu dar um 'up' no seu look ao eleger um excêntrico fato verde esmeralda.

O conjunto, da marca italiana ViCOLO, destacou-se pelo padrão repleto de estrelas num outro tom de verde.

A diretora de ficção e entretenimento do casal não resistiu em partilhar o visual nas e redes sociais, onde foi acarinhada com uma chuva de elogios.

"Bom fato", escreveu Eduardo Madeira na caixa de comentários. "Uau", reagiu um outro seguidor.

Veja o look na galeria.

