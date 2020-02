Entre os looks cheios de glamour, destacamos o visual que Spike Lee escolheu para a 92.ª edição dos Óscares. Isto porque ficou claro que o mesmo foi escolhido a dedo para homenagear Kobe Bryant, a estrela de NBA que morreu há duas semanas num acidente de helicóptero. Recorde-se que entre os tripulantes que também faleceram estava a filha do ex-basquetebolista, Gianna, de 13 anos.

Como pode ver nas imagens da galeria, Spike surgiu no evento com um fato roxo e com linhas amarelas, as cores da equipa onde Kobe jogou, os Los Angeles Lakers. Mas não ficou por aqui. A acrescentar ao visual podia ver-se o número 24 gravado no look, que era o número que Bryant usava quando jogava basquetebol. Um look assinado pela marca Gucci.

Para completar a indumentária, Lee calçava umas Nike Kobe 9 Elites, de 2014.

Na passadeira vermelha, o realizador fez questão de explicar que escolheu este visual era um "tributo, honra, homenagem”. "Todos sentimos a sua falta", acrescentou, referindo-se a Kobe.

