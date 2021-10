Este fim de semana foi de celebração para Sofia Arruda, que marcou presença no batizado de uma sobrinha.

O momento especial foi registado nas redes sociais da atriz, tendo-se assim destacado a escolha do visual.

Aproveitando ainda as boas temperaturas que se fazem sentir, Sofia Arruda apostou no mais simples dos looks: vestido midi nude, algumas joias minimalistas e o cabelo solto.

Veja abaixo.

