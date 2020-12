Júlia Pinheiro deixou de lados os vestido clássicos que usa habitualmente no seu programa das tardes da SIC e apostou esta sexta-feira, dia 11, num visual bastante mais descontraído.

A apresentadora surgiu de calças de ganga, camisola branca e blazer florido. Por fim, a peça que deu o toque final de descontração: as botas estilo militar, que são uma das grande tendências deste Inverno.

"Botas e jeans . Sexta feira é assim, brincou Júlia ao partilhar com os seus seguidores do Instagram o look escolhido para hoje.

