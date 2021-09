A modelo da Victoria's Secret Jasmine Tookes trocou alianças com Juan David Borrero no dia 4 de setembro e Sara Sampaio foi uma das convidadas.

A portuense partilhou esta quarta-feira imagens do dia especial, destacando-se com dois visuais: Na cerimónia religiosa, marcou presença com um vestido verde acetinado; já para o copo d'água optou por um modelo semelhante mas em preto.

Pensa-se que Sara Sampaio tenha inclusive sido uma das damas de honor da noiva.

Veja as imagens na galeria.

