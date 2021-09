Jasmine Tookes surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram ao mostrar o deslumbrante vestido de noiva.

A modelo, de 30 anos, casou-se com Juan David Borrero, de 31, no dia 4 de setembro, e fez questão de destacar este dia único na rede social.

Além de ter partilhado algumas fotografias do casamento, destacou também todos os pormenores do vestido de noiva, de Zuhair Murad. Uma peça rendada com mangas compridas e com uma enorme cauda.

"Ainda não consigo acreditar que estou a viver num conto de fadas da vida real contigo, Juan David Borrero. Sou oficialmente a Sra. Borrero", disse numa das publicações que pode ver abaixo:

Recorde-se que entre os convidados estava a também modelo Sara Sampaio.

