Na noite desta quinta-feira, dia 26, Milão foi palco da primeira edição dos About You Awards, a entrega de prémios organizada pela plataforma multimarcas About You e que distingue influenciadores digitais de todo o mundo.

O evento contou com a presença de vários rostos portugueses que têm dado cartas no digital, entre os quais Liliana Filipa, Olívia Ortiz, Sara Prata, Vanessa Martins e Laura Figueiredo.

Curioso para ver os looks? Espreite na galeria.

