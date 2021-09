Maxima da Holanda é um dos membros da realeza com mais admiradores em todo o mundo, sobretudo no que ao seu estilo diz respeito. Nos vários compromissos em que marca presença, a monarca encanta tudo e todos com o seu bom gosto e simpatia.

Ainda esta quarta-feira, 15 de setembro, por exemplo, Maxima visitou a Casa da Cultura e de Administração do município de Midden-Groningen, Holanda.

Para a ocasião, conforme poderá ver pelas fotografias presentes na galeria, a rainha escolheu um vestido em tons de castanho conjugado com um dos seus acessórios de eleição: o chapéu.

