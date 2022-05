A rainha Letizia viajou esta quarta-feira, 4 de maio, até Mérida para marcar presença na entrega dos Prémios Rainha Letizia e o evento ficou marcado por uma coincidência surpreendente: a monarca surgiu com o visual igual ao de uma das premiadas.

A mulher do rei Felipe VI apostou num vestido bicolor, em preto e branco, da atual coleção da Mango, e não foi a única fã do modelito, que custa 49,99€ e e promete ser um best seller da marca.

Em palco, o facto de ter coincidido o visual com o de uma das premiadas gerou algumas gargalhadas entre ambas.

Vale notar que Letizia combinou o vestido com uma carteira da Hugo Boss que tem desde 2015 e sapatos, também pretos, da Magrit. Veja em detalhe na galeria.

