A rainha Letizia voltou a dar nas vistas com o visual que escolheu para usar num compromisso a propósito do 75.º aniversário da UNICEF, que decorreu em Madrid, Espanha.

Conforme poderá ver pelas fotografias presentes na galeria, a monarca espanhola optou por uma saia midi com padrão da Carolina Herrera combinada com umas botas acimas do joelho de Magrit.

Um visual que combinou a elegância com um toque de ousadia.

