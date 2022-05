Depois da receção no Palácio da Zarzuela, os reis de Espanha ofereceram ao emir do Qatar e à mulher um banquete no Palácio Real de Madrid.

O jantar de gala aconteceu na noite desta terça-feira, 17 de maio, e a rainha Letizia rapidamente ficou no centro das atenções.

A imprensa espanhola não tardou em divulgar fotografias da monarca, que deslumbrou com um vestido cor champanhe repleto de detalhes.

O modelito está a conquistar grandes elogios nas redes sociais. Ora veja.

