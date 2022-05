A agenda oficial da rainha Letizia arrancou logo ao início da semana com a participação no debate 'Competitive Advantages of Filming in Spain', conexo a um plano impulsionador do setor audiovisual, que aconteceu esta segunda-feira.

Para o evento em apoio à indústria cinematográfica espanhola, a monarca elegeu um visual 'vermelho fatal', uma das cores da bandeira do seu país.

Letizia recuperou um modelito midi, bastante cintado, de manga cava e fecho na parte frontal, e combinou-o com uma carteira vermelha e sapatos nude. Veja em detalhe na galeria.

