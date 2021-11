Na manhã desta quinta-feira, naquele que é o último dia de visita de Estado à Suécia, a rainha Letizia optou por um visual menos formal - em comparação aos que tem usado nas últimas aparições públicas, o passeio por Estocolmo e o jantar de gala.

Na companhia da rainha Sílvia, a monarca espanhola visitou a Biblioteca Bernadotte do Palácio Real de Estocolmo e escolheu um visual cheio de romantismo.

Letizia apareceu deslumbrante com um vestido cor de rosa pastel que combinou com clutch e sapatos no mesmo tom. Ora veja.

