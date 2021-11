Os reis Felipe VI e Letizia foram, na noite desta quarta-feira, dia 24, recebidos no Palácio Real de Estocolmo para um jantar de gala oferecido pelos reis Carlos Gustavo e Sílvia.

Ainda com atenção à pandemia, o evento realizou-se no salão Mar Branco com algumas restrições, nomeadamente no que toca ao número de pessoas. Ainda assim, a noite ficou marcada por muito glamour e elegância.

Nas redes sociais, a família real sueca partilhou alguns registos da noite, que contou com a presença dos reis, da princesa herdeira, Victoria, e do marido, Daniel. Também não faltaram Carl Philip e a mulher, Sofia.

Leia Também: O hotel onde os reis Felipe VI e Letizia estão hospedados na Suécia

Leia Também: Encantadora! Rainha Letizia faz frente ao frio na 1.ª aparição na Suécia