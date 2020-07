Casais um pouco por todo o mundo optaram por adiar a sua cerimónia de casamento por causa da pandemia, contudo, outros optaram por fazer celebrações mais pequenas. Foi o caso da princesa Raiyah da Jordânia que deu o nó com o jornalista britânico Ned Donovan, neto do escritor Roald Dahl.

Nas redes sociais, a princesa teve a oportunidade de partilhar algumas fotografias relativas ao evento, sendo que o seu vestido de noiva acabou por ser alvo de muitos elogios.

"Obrigada pelas generosas mensagens no nosso casamento", escreveu no Twitter. "Apesar de estar marcado inicialmente para abril na Jordânia, a pandemia trocou os planos e foi mais seguro para a família do meu marido que fosse no Reino Unido. Deus permitirá que celebremos na Jordânia quando tudo isto passar", afirmou.

Este foi o primeiro casamento da realeza na pandemia, é caso para se dizer.

